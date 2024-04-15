«Известия»: стоимость строительства домов может резко вырасти из-за паводков

Аномальные паводки, которые наблюдаются в российских регионах этой весной, могут привести к резкому увеличению стоимости стройматериалов и услуг в ближайшие месяцы, пишет газета «Известия» .

«В нынешних геополитических условиях резко нарастить объем поставок строительных материалов для восстановления домов и привлечь в регионы, более всего пострадавшие от паводков, квалифицированную рабочую силу — крайне сложная задача», — отметил гендиректор федеральной компании стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин.

Он добавил, что рост стоимости стройматериалов коснется не только регионов, где были наводнения, так как для оперативного восстановления домов ресурсы нужно будет привозить и из других субъектов РФ.

По мнению специалиста, цены вырастут на сухие строительные смеси, материалы для отделки помещений, утеплители, сопутствующие товары: насосы для откачки воды, тепловые пушки.

Бизнесмен высказал надежду, что меры, которые на сегодняшний день принимают власти России, позволят избежать дефицита стройматериалов и чрезмерного роста их стоимости.