Пересмотр условий семейной ипотеки может повысить интерес к готовым квартирам. Их преимущества — цена и возможность сразу заселиться, рассказала эксперт в области недвижимости Инна Семко, сообщает АБН24 .

По словам Семко, интерес к вторичному рынку начал расти еще до пересмотра льготных условий. Некоторые готовые квартиры дешевле аналогов в новостройках и не требуют затрат на отделку.

Предложение пополняют владельцы новых квартир, которым не хватило денег на ремонт: они продают жилье и выбирают меньшую площадь. Снижение ажиотажа вокруг дела Долиной также может уменьшить тревогу покупателей, но юридическая проверка остается обязательной.

При продаже важно рассчитать налог с учетом срока владения, освобождений и облагаемого дохода. Сделка не означает автоматического повышения ставки налога на доходы физических лиц на все доходы продавца.

«В результате вторичный рынок может получить сразу несколько преимуществ: изменение условий семейной ипотеки, стремление покупателей сократить расходы на приобретение и ремонт, появление дополнительного предложения от владельцев новостроек и снижение тревожности после громких судебных историй. Однако говорить о гарантированном массовом перетоке спроса пока преждевременно. Многое будет зависеть от разницы в стоимости готового и строящегося жилья, доступности кредитования и реальных доходов покупателей», — заключила Семко.

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