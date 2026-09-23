Иванов проверил обновленный детсад № 34 в Больших Вяземах 22 сентября

Детский сад № 34 в Больших Вяземах капитально отремонтировали в 2026 году по президентской программе. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов осмотрел учреждение 22 сентября. После обновления здания и благоустройства территории сад вновь открылся для воспитанников 1 сентября.

Работы начались в январе. Строители залили монолитную плиту первого этажа, утеплили полы, заменили окна, двери и инженерные сети, смонтировали вентилируемый фасад. В помещениях выполнили отделку, установили новую мебель и оборудование. На территории обустроили прогулочные площадки и пространство для волейбола и баскетбола, установили освещение и камеры видеонаблюдения.

«Пообщался с родителями, воспитателями и сотрудниками «Доброго кафе». Обсудили, как сад работает после капитального ремонта, все ли удобно детям и взрослым, есть ли вопросы, которые требуют нашего внимания», — сообщил Андрей Иванов.

Детский сад построили в 1969 году. Он рассчитан на шесть групп для детей от полутора до семи лет и может принять более 150 воспитанников. С 1 сентября его посещают 63 ребенка.

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По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.