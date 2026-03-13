В Можайском районе согласован проект офисного комплекса

Согласован проект многофункционального офисного центра, который планируют построить по адресу: Верейская улица, владение 29/30. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«На свободном от застройки участке планируют возвести многофункциональный комплекс из трех разновысотных корпусов, объединенных двухэтажным стилобатом и трехуровневым подземным паркингом на 360 машино-мест. Общая площадь комплекса составит более 130 тысяч квадратных метров. В нем запроектированы офисы, фитнес-клуб, предприятия общепита и другие коммерческие помещения», — рассказал Иван Щербаков.

Проект нового офисного комплекса SET реализуется девелопером MR.Он включает три корпуса высотой четыре, 20 и 38 этажей. Под офисы в них отведены более 75 тысяч квадратных метров.

Функциональное зонирование зданий сформировано в соответствии с устоявшейся практикой строительства таких объектов. Стилобат спроектирован в виде атриума. На первом этаже разместятся вестибюли, лобби и торговые площади. Кроме того, здесь планируют открыть центр госуслуг. На втором этаже запроектированы фудкорт и фитнес-клуб, начиная с третьего — офисные помещения. Объект спроектирован с учетом принципов доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Новые деловые хабы в разных локациях города позволяют бизнесу развивать географию присутствия и эффективно функционировать. Наш новый офисный проект расположен в районе, обладающем высоким потенциалом развития. Он предполагает формат „жить и работать рядом с домом“, одновременно оставаясь доступным для компаний разного масштаба. При этом офисный комплекс дополняет инфраструктурное окружение, предлагая будущим резидентам комфортную функциональность — от ресторанов и зон для спокойного отдыха до магазинов и пространства для занятий спортом», — рассказала генеральный директор MR Мария Литинецкая.

Строительство и ввод комплекса в эксплуатацию пройдут в два этапа. Первый предполагает строительство подземного паркинга и корпуса № 1, включая стилобатную часть под ним. В рамках второго этапа возведут второй и третий корпуса со стилобатом.

Будущий комплекс будет отличаться высокой транспортной доступностью благодаря непосредственной близости к основным городским магистралям, удобному въезду с улицы Багрицкого и развитой сети городского общественного транспорта.