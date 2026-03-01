Иван Щербаков: согласован проект дома по реновации на Кубанской улице

Согласован проект жилого дома, который построят в рамках программы реновации на юго-востоке столицы. Здание появится на улице Кубанской, на участке с номером 12/2, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«Новый дом появится на месте включенной в программу реновации пятиэтажки. Площадь застройки составит около 900 кв. м. В двухсекционном здании будет 117 квартир общей площадью около 7,6 тыс. кв. м», — отметил Щербаков.

Он уточнил, что согласованный проект соответствует всем современным нормам безопасности и актуальным градостроительным стандартам.

Архитектурные решения разработаны с учетом потребностей маломобильных групп населения: будущие жильцы с ограниченными возможностями здоровья, родители с детскими колясками и пожилые люди смогут свободно передвигаться по территории. Входные группы оборудуют сквозными вестибюлями, где не будет ни порогов, ни перепадов высоты — это позволит комфортно заходить в здание как со стороны улицы, так и из двора.

Первый этаж отведут под коммерческие и социальные объекты — их общая площадь достигнет 367 квадратных метров. Примечательно, что в одном из таких помещений откроется центр информирования граждан о ходе реализации программы реновации.

До заселения строители проведут полный комплекс отделочных работ: как в самих квартирах, так и в местах общего пользования. При этом будут использованы только современные, безопасные и износостойкие материалы. Территорию вокруг дома ожидает комплексное благоустройство с высадкой зеленых насаждений.

Расположение новостройки выбрано с учетом транспортной доступности и развитой инфраструктуры. До станции Люблино, входящей в сеть Московских центральных диаметров (МЦД-2), можно будет дойти пешком. В шаговой доступности также находятся школы и детские сады, поликлиники, разнообразные магазины и кафе, крупные торговые центры, а неподалеку раскинулся Люблинский парк для прогулок и отдыха.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщал, что в прошлом году новые квартиры по реновации получили свыше 48 тыс. москвичей.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что программу реновации в Москве выполнили уже больше чем на четверть.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».