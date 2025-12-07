Иван Щербаков: проект здания соцучреждений в Молжаниновском районе прошел экспертизу

Согласован проект многофункционального комплекса на севере Москвы. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«Документация на строительство нового многофункционального здания в Молжаниновском районе получила положительное заключение государственной экспертизы. Проект соответствует стандартам безопасности и другим градостроительным нормам», — отметил Щербаков.

Он уточнил, что четырехэтажное строение общей площадью 6,6 тыс. кв. м построят на 3-й Подрезковской улице, напротив дома № 26.

В здании разместятся центр государственных услуг, отдел МВД, центр московского долголетия, семейный центр и отделение Московского городского центра реабилитации.

Планировка первого этажа включает зону приема центра госуслуг на двадцать окон и восемь мест для электронных услуг, кабинет для регистрации брака, а также Отдел по вопросам миграции на три рабочих места. Здесь же расположатся кабинеты для оформления биометрических загранпаспортов и документов по миграционному учету, общий гардероб с ресепшеном, комната матери и ребенка и детская игровая зона.

Второй и третий этажи отведены под центр московского долголетия. В нем запланированы отдельный гардероб, творческие и кулинарные мастерские, медиагостиная, бильярдная, залы для настольного тенниса и спортивный комплекс с тренажерами. Часть третьего этажа займет семейный центр с кабинетами для работы с семьями, психолога, юриста, а также библиотекой и компьютерным классом.

На четвертом этаже будет работать отделение Московского городского центра реабилитации. Для социальной и физической реабилитации оборудуют залы эрго- и механотерапии, лечебной физкультуры, а также кабинеты профессиональной реабилитации, логопеда и психолога.

Кроме того, в здании появится актовый зал на 80 мест с гримерной и аппаратной для проведения групповых занятий, лекций, семинаров, концертов и кинопоказов.