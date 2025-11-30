Историческое место для танцев в городском парке Красногорска обновят

В городском парке Красногорска, на историческом месте, где с начала 60-х годов прошлого века собирались любители танцев, активно ведется строительство новой танцплощадки, сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

Обновленная танцплощадка будет иметь площадь 200 квадратных метров. В настоящее время по ее периметру устанавливается навес, который обеспечит защиту от непогоды и создаст уютную атмосферу для посетителей. Под навесом предусмотрены три функциональные зоны: для качелей, отдыха на лавочках и игры в шахматы. Это позволит создать многофункциональное пространство, где каждый сможет найти занятие по душе.

Сборка металлоконструкций площадки планируется завершить в ближайшее воскресенье, а все работы должны быть окончены до 30 ноября. После установки конструкций строители приступят к отделке деревянными панелями.

Параллельно с отделочными работами идет укладка настила для танцевальной зоны. На площадке ежедневно трудятся около 14 человек, а также задействована специальная техника для установки тяжелых элементов конструкции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.