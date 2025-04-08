Ипотека исчерпала себя: депутат оценила развитие рынка жилья в России

Заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила, что ипотечное кредитование в России достигло предела, сообщает «Царьград» .

«Покупка жилья с привлечением ипотечных кредитов как единственный метод улучшения жилищных условий уже в значительной степени исчерпала себя, и даже до повышения ключевой ставки. Честно говоря, все, кто мог взять ипотеку и приобрести квартиру с ее помощью, уже сделали это», — сказала депутат.

По ее словам, новым инструментом для доступности жилья в ближайшее время может стать развитие аренды, а также строительство кооперативных домов. Пока программа реализуется только на Дальнем Востоке благодаря проекту ДОМ.РФ.

Всероссийский жилищный конгресс проходит в Сириусе в Сочи при поддержке министерства строительства Российской Федерации. В этом году форум объединил 8 тысяч экспертов из разных регионов страны.