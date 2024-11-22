Ипотечный стандарт лишит застройщиков в РФ возможности делать спецпредложения

С 1 января 2025 года в России начнет действовать ипотечный стандарт, который официально называется «Стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков». Он лишит возможности застройщиков проводить большую часть спецпредложений, сообщила РИАМО эксперт по недвижимости, управляющий партнер Delta estate Елена Земцова.

По ее словам, ипотечный стандарт содержит массу требований к банкам, но о них должен знать каждый, кто решит приобрести жилье с помощью ипотечного кредита.

Банки будут обязаны давать клиентам подробную информацию об условиях кредитного договора с разъяснением специальных терминов, предупреждать о возможных рисках, а также избегать кредитных схем, которые ЦБ считает рискованными.

В стандарт включены меры по борьбе с использованием аккредитивов, кешбэка, субсидированных застройщиками ставок, траншевой ипотеки и других подобных продуктов, отмечает эксперт.

«Считаю, что, поскольку вводимый с 1 января 2025 года ипотечный стандарт лишит возможности застройщиков проводить большую часть спецпредложений, банки и девелоперы будут максимально увеличивать продажи по ним до конца года. Поэтому можно ожидать более высокой выдачи ипотеки в конце года и замедления этого процесса в начале 2025 года», — полагает Земцова.