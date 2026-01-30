Инженерные и фасадные работы в ЖК «Тетрис» от ГК «Садовое кольцо» выходят на финальную стадию

Группа компаний «Садовое кольцо» завершила большую часть фасадных и инженерных работ в двух корпусах заключительной очереди жилого комплекса «Тетрис» в Красногорске. Проект приближается к сдаче. На сегодняшний день в продаже остается порядка 160 квартир, сообщила пресс-служба компании.

В связи с высокой степенью готовности объектов девелопер также инициировал специальную акцию для нынешних жителей второй очереди ЖК «Тетрис». ГК «Садовое кольцо» предлагает 200 тысяч рублей за рекомендацию покупателя на квартиры в своих подмосковных проектах — «Тетрис» или «Базаева 11». Чтобы принять участие, нужно обратиться в офис продаж, сообщить о потенциальном клиенте и предоставить его контакты. Вознаграждение в 200 тыс. руб. перечисляется после зачисления средств за квартиру на эскроу-счет. Акция продлится до 31 марта текущего года.

Сдача второй очереди ЖК «Тетрис» намечена на второй квартал 2026 года. Проект находится на продвинутой стадии, и строительные работы постепенно переходят от активного этапа к финальным штрихам.

В частности, на первых этажах шестого и седьмого корпусов идет установка фасадных направляющих и металлокассет. Одновременно ведется монтаж инженерных сетей: систем отопления, электроснабжения, пожаротушения и стояков. Внутри зданий деятельность смещается к предчистовой отделке, устанавливается лифтовое оборудование. Часть квартир уже подготовлена в формате white box, продолжается возведение инженерных и вентиляционных шахт.

Параллельно в восьмом и девятом корпусах осуществляется контроль качества жилых помещений, кладовых и машино-мест перед их передачей владельцам. Ключевые строительные операции здесь уже закончены.

ЖК «Тетрис» расположен в центре подмосковного Красногорска, в двух километрах от МКАД. Проект включает девять жилых башен с подземным паркингом и торгово-развлекательным центром. Внутренний двор, выполненный в виде стилобата, образует приватную территорию с велодорожками, рекреационными зонами и спортивными площадками. На территории комплекса функционирует образовательный центр с блоком начальных классов на 160 учеников и детским садом на 260 детей. Рядом находятся пять крупных парков, среди которых Красногорский городской парк и парк «Ивановские пруды».