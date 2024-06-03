сегодня в 11:15

Инженер приобрел квартиру в Подмосковье по соципотеке

Программа «Социальная ипотека» помогает специалистам обзавестись жильем. Ученый из городского округа Королев переехал в собственную квартиру в Мытищах, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Инженер 1-й категории Глеб Ларин работает в РКК «Энергия» почти 10 лет. Как уточняет обладатель сертификата, он с детства любил собирать конструкторы, интересовался технической литературой.

«Сейчас увлекает постоянный поиск. Нравится, что голова все время работает, ищешь какие-то лучшие решения», — рассказал Глеб.

Предложение принять участие в жилищной программе области оказалось для Глеба очень кстати: ему приходилось снимать жилье. Получив сертификат, Ларин быстро нашел подходящий вариант.

«У меня небольшая скромная «однушка». Сделал ремонт, завез мебель. Особое отношение у меня к технике. Пылесос, холодильник, стиральную машину настроил так, чтобы по взгляду понимали, что надо делать», — сказал Глеб.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, воспитатели, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.