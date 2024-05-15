Инженер-конструктор АО «НПО Лавочкина» приобрела жилье в Химках по соципотеке

Ведущий инженер–конструктор Анастасия Косенкова работает в АО «НПО Лавочкина» уже 8 лет. Участие в программе «Социальная ипотека» помогло специалисту из городского округа Химки приобрести квартиру близко к работе, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

«Я родилась на родине Юрия Гагарина в Смоленской области. Это многое определило. Росла чрезвычайно любознательным ребенком, любовалась небом, хотелось долететь до других планет, изучить их. Сейчас в моей работе особенно вдохновляет то, что мы можем открывать новые горизонты, проектируем межпланетные миссии», — говорит она.

Предложение принять участие в жилищной программе области очень выручило Анастасию: до работы ей приходилось добираться больше 2 часов. Получив одобрение, она быстро нашла подходящий вариант.

«Мы с мужем выбрали двухкомнатную квартиру в новом доме. Все очень нравится — комфортные условия проживания, возможности для занятий спортом, организации досуга. Самый большой плюс, конечно, то что теперь до работы при желании даже пешком можно дойти», — рассказывает Косенкова.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.