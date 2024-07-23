Инженер из Подмосковья отметила новоселье благодаря «Социальной ипотеке»

Участие в программе «Социальная ипотека» помогло специалисту из городского округа Фрязино приобрести квартиру в новостройке. Инженер Анастасия Цыберт работает в АО «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А. И. Шокина». Ее стаж больше 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Обладательница сертификата говорит, что увлеклась наукой во время учебы в вузе, втянулась и продолжила заниматься любимым делом на производстве.

«В моей профессии всегда есть место для творчества. Постоянно сталкиваешься с новыми интересными задачами, работаешь с современным оборудованием, общаешься с людьми, которые могут поделиться своими знаниями и жизненным опытом», — говорит она.

Анастасия с мужем снимали квартиру. Информация о возможности решения жилищного вопроса с помощью региональной программы оказалась для супругов очень актуальной.

«На нашем предприятии активно помогают молодым специалистам. На ежегодном собрании Совета молодых ученых рассказали о «Социальной ипотеке». Коллеги, которые уже когда-то получили сертификат и приобрели жилье благодаря программе, поделились своим опытом. Нам удалось купить однокомнатную квартиру в достаточно новом доме 2018 года. Она без ремонта, но постепенно своими руками мы приводим ее в приличный вид. Чтобы жить было приятно и уютно. Новый район находится в удалении от больших проездных дорог, здесь много детских площадок. С балкона открывается живописный вид», — говорит она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 специалистов.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям», — отметил Воробьев.