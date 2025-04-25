Инвесторы разместят в Москве 9 объектов за первый квартал 2025 года

В первом квартале текущего года город реализовал на торгах права на размещение девяти некапитальных объектов спортивного и гаражного назначения, поделился руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Площадь участков под объекты гаражного назначения составляет 200 и 818 кв. м, спортивного — варьируется от двух до почти 10 тыс. кв. м.

«Победители торгов в первом квартале получили право на размещение некапитальных объектов на девяти земельных участках общей площадью более четырех гектаров в семи округах Москвы — Юго-Западном, Юго-Восточном, Северо-Западном, Северном, Западном, Центральном, а также в Зеленограде. Семь объектов будут иметь спортивное назначение — это могут быть футбольные манежи, теннисные или волейбольные площадки и другие комплексы для занятий физической культурой. Еще на двух участках появятся плоскостные парковки. Средняя конкуренция в ходе процедур составила четыре участника на лот», — считает Пуртов.

Срок размещения объектов составит от трех до пяти лет. В течение этого времени победители торгов обязаны самостоятельно проводить необходимый ремонт, устранять недостатки, поддерживать исправное техническое состояние объектов.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы.