Инвесторы поучаствуют в торгах на право реализации МаИП в ТиНАО

На городские торги выставлены права на заключение соглашений о реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) на двух земельных участках, расположенных в районе Вороново. Их площади — 43,4 и 57,1 тыс. кв. м. Инвесторам предстоит построить на этих территориях промышленные объекты, сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Реализация масштабных инвестиционных проектов позволяет развивать современную инфраструктуру и создавать рабочие места. В рамках МаИП возводят общественно-деловые и производственные комплексы. Начальная цена таких лотов на торгах — один рубль, а шаг аукциона составляет 100 тысяч рублей. Сейчас предпринимателям доступно два земельных участка в районе Вороново для возведения промышленных предприятий», — отметил Пуртов.

Он добавил, что прием заявок завершится 15 и 18 сентября, а сами аукционы состоятся 24 и 29 сентября.

Земельный участок передается победителю торгов в аренду в течение трех месяцев после подписания соглашения. Годовая арендная плата на весь период действия договора фиксируется в размере одного рубля.

Участвовать в аукционах вправе юридические лица, которые имеют опыт строительства капитальных объектов, а также могут подтвердить получение совокупной выручки не менее 10% от объема планируемых инвестиций, указанного в извещении о торгах.

Для участия необходимы регистрация на онлайн-платформе «Росэлторг» и наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Здесь на торги выставляют разнообразное имущество, витриной которого является столичный инвестпортал. Раздел «Торги Москвы» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии. Также сервис позволяет совершать 3D-туры по объектам. Вся процедура торгов проходит в онлайн-режиме.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».