Инвесторы Подмосковья смогут найти сведения об объектах наследия на портале

Мособлдума во время 131-го заседания приняла закон, согласно которому потенциальные инвесторы смогут находить информацию об объектах культурного наследия на специальном портале, передает корреспондент РИАМО.

«Он поможет потенциальным инвесторам получить необходимую информацию о состоянии ОКН (объектов культурного наследия — ред.), об их инвестиционном потенциале, возможности и условиях приобретения», — сказала председатель комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Новый закон подразумевает, что Главное управление культурного наследия Московской области будет направлять сведения об ОКН федерального, регионального и местного значения для внесения в единую информационную систему жилищного строительства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев благодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников», — отметил губернатор региона

