Инвесторы могут купить помещения для бизнеса в Солнцеве

В районе Солнцево город выставил на торги 7 коммерческих помещений свободного назначения. Они находятся в новом доме по адресу: Родниковая улица, д. 5а, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Район Солнцево активно развивается: за последние годы здесь ввели в эксплуатацию сразу несколько жилых комплексов. Один из них расположен по адресу: Родниковая улица, д. 5а. Сейчас в нем можно приобрести 7 помещений для ведения бизнеса, которые находятся на первом этаже, имеют отдельные входы и свободное назначение», — рассказал Пуртов.

Он добавил, что победители торгов смогут открыть здесь различные необходимые жителям учреждения: магазины и аптеки, кафе и пекарни, сервисные центры и маникюрные кабинеты, пункты выдачи заказов и другие.

Площадь объектов составляет от 86,2 до 150,9 кв. м. Жилой комплекс расположен в шаговой доступности от станции метро «Солнцево».

Заявки от потенциальных инвесторов принимаются до 25 февраля и 6 марта, а сами аукционы запланированы на 4 и 13 марта. Торги организуют на электронной площадке «Росэлторг»; для участия необходимы усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация.

Вся информация о выставленном на продажу имуществе Москвы, включая детальные условия, документацию и фотографии лотов, собрана в разделе «Торги Москвы» на Инвестпортале столицы.

Развитие цифровых сервисов для предпринимательского сообщества ведется в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта «Цифровое государственное управление».

Следить за актуальными новостями об экономике города можно в официальных каналах Комплекса экономической политики в Telegram и MAX.