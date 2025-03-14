Инвесторы могут купить 2 коммерческих помещения в Красносельском районе Москвы

Столица выставила на торги два нежилых помещения свободного назначения в Красносельском районе, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Помещения расположены на первом этаже дома 6А на ул. Русаковской, имеют отдельный вход и подключены к основным инженерным коммуникациям.

«Помещения в центральных районах столицы закономерно пользуются высоким спросом среди инвесторов. Удобное расположение дает дополнительные преимущества для развития бизнеса и потенциально повышает его рентабельность. Доступные сейчас на торгах объекты в Красносельском районе находятся недалеко от Третьего транспортного кольца и станции метро „Красносельская“. Их площадь — 92,6 и 95,9 квадратных метра», — уточнил Пуртов.

Заявки принимаются до 7 апреля. Открытые аукционы пройдут 15 апреля на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города»публикуется информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.