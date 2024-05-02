Инвестор вложит 300 млн рублей в реконструкцию базы «Металлоторг» в Подмосковье

Главгосстройнадзор Подмосковья выдал разрешение на строительство новых объектов в рамках реконструкции базы «Металлоторг» в Лобне, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области.

Инвестиции составят порядка 300 млн рублей. С запуском объекта, который намечен на конец 2024 года, здесь будут дополнительно созданы 30 новых рабочих мест. Реконструкция базы осуществляется в два этапа: в рамках начала работ строители возведут одноэтажный крытый склад для хранения металлопроката общей площадью более 6,3 тыс. кв. м.

Здание представляет собой специализированный расходно-накопительный логистический центр и предназначено для приемки, размещения, хранения и дальнейшей реализации в сети розничной и оптовой торговли различных видов черных металлов, в т. ч. сортовой и листовой стали, труб и мелкосортного проката, жести и проволоки большого сечения, а также других металлоизделий.

Объем складируемого металла с вводом объекта достигнет 12 тыс. тонн в год. При этом 50% от общего объема будут транспортироваться железнодорожным транспортом непосредственно в само здание нового склада. Механизация технологических процессов предусмотрена также и при выполнении погрузо-разгрузочных работ.

В рамках второго этапа планируется демонтаж старых открытых площадок хранения, переустройство и перепланировка территории, включая реконструкцию дорог и подъездных путей, замену объектов инженерных сетей, благоустройство и другие работы.

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