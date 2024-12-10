Инвестор построит образовательный комплекс на юге Москвы

Образовательный комплекс появится в столичном районе Москворечье-Сабурово, который расположен на юге города, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он будет возведен инвестором по подписанному с городом договору участия в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры застраиваемой территории столицы.

«Объект появится в производственной зоне „Коломенское“. Образовательный комплекс будет рассчитан на три тысячи мест — 2,5 тысячи школьных и 500 дошкольных. Здание площадью около 41 тысячи квадратных метров возведут во 2-м Котляковском переулке. Его планируется передать в городскую систему образования», — прокомментировал вице-мэр.

Комплекс сможет обеспечить жителей новостроек образовательными услугами рядом с домами и позволит сократить нагрузку на социальную инфраструктуру района.

Известно, что образовательный объект будет вмещать в себя 3 тыс. учеников.

Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал подробнее про условия договора, который был утвержден для девелоперов в 2021 году мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Объект должен быть возведен за счет инвестора во втором полугодии 2028 года. В городе уделяется особое внимание возведению жилья одновременно с необходимой сопутствующей инфраструктурой. С 2022 года по договорам участия в районе Москворечье-Сабурово появился детсад и школа», — уточнил Овчинский.

Кроме этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман назвал адреса на юге столицы, где конкретно будут располагаться данные объекты, а также уточнил, что именно появится на прилегающей к ним территории.

«В рамках МаИП город предоставит инвестору без проведения торгов во 2-м Котляковском переулке 1,74 га земли для строительства образовательного комплекса, а также 1,16 га — для создания спортивного ядра для учащихся. В него войдут площадки для игры в футбол, волейбол и теннис. Вокруг будет проложена беговая дорожка, а также оборудованы зоны для занятий воркаутом и яма для прыжков в длину», — подытожил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в ближайшие несколько лет в столице планируется окончить строительство 200 образовательных учреждений.