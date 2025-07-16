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В Жуковском пройдет чемпионат по легкой атлетике

17–18 июля 2025 года на стадионе «Метеор» (г. о. Жуковский, ул. Пушкина, д. 3) состоится чемпионат Московской области по легкой атлетике, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях примут участие ведущие спортсмены региона, включая чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами, рекордсмена России, заслуженного мастера спорта Сергея Шубенкова.

Торжественное открытие турнира запланировано на 17 июля в 11:50. Вход для зрителей свободный.

Программа соревнований включает следующие дисциплины:

ходьба на 5000 м;

метание копья;

метание молота;

метание диска;

толкание ядра;

прыжки в высоту;

прыжки в длину;

тройной прыжок;

прыжки с шестом;

бег на дистанции 100, 200, 400, 800, 1 500, 3 000 и 5 000 м;

бег с барьерами на дистанции 100, 110, 400 и 3 000 м.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.