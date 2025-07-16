В Жуковском пройдет чемпионат по легкой атлетике
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Жуковский
17–18 июля 2025 года на стадионе «Метеор» (г. о. Жуковский, ул. Пушкина, д. 3) состоится чемпионат Московской области по легкой атлетике, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В соревнованиях примут участие ведущие спортсмены региона, включая чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами, рекордсмена России, заслуженного мастера спорта Сергея Шубенкова.
Торжественное открытие турнира запланировано на 17 июля в 11:50. Вход для зрителей свободный.
Программа соревнований включает следующие дисциплины:
- ходьба на 5000 м;
- метание копья;
- метание молота;
- метание диска;
- толкание ядра;
- прыжки в высоту;
- прыжки в длину;
- тройной прыжок;
- прыжки с шестом;
- бег на дистанции 100, 200, 400, 800, 1 500, 3 000 и 5 000 м;
- бег с барьерами на дистанции 100, 110, 400 и 3 000 м.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.
«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.