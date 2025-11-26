Интерьер в квартирах ЖК «Императорские Мытищи» создают на сочетании лофта и сканди

Современный жилой комплекс комфорт-класса «Императорские Мытищи» возводят в 7 км от МКАД в городском округе Мытищи. Уже сданы в эксплуатацию 16 домов на 7 141 квартиру. Для жителей оборудованы две плоскостные парковки на 190 и 505 машино-мест. Здесь открыты школа для 1100 учеников и детский сад для 320 воспитанников. Общая площадь строительства — около 500 тыс. кв. метров. В нескольких минутах от комплекса расположены благоустроенные Пироговское водохранилище и лесопарк, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Новоселы ЖК «Императорские Мытищи» нередко пользуются услугами профессионалов и предпочитают заезжать в жилье с продуманным оформлением. Проект бюро TB.Design для квартиры площадью 52 кв. м создан для молодой девушки, которая проводит много времени дома.

Интерьер строится на сочетании лофта и сканди: бетонные потолки, открытая проводка и кирпичные стены встречаются с деревом, теплым светом и спокойной палитрой. Получилось пространство с характером, но без излишней брутальности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.