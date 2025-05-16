Индийский холдинг строит второй производственный комплекс на территории ОЭЗ «Ступино»

Застройщик — компания «ФЛЕКС ФИЛМС РУС», входящая в состав индийского холдинга Uflex Group, строит цех по производству красок и клея. Площадь корпуса составит почти 13 тыс. кв. м.

Возводить объект начали в июне 2024 года, а завершить строительство планируют в июне 2026 года. В настоящее время строительная готовность составляет 40%, на площадке рабочие ведут монтаж несущих и ограждающих конструкций.

В реализацию проекта застройщик вложит более 500 млн рублей.

Это второй промышленный объект индийского холдинга на территории ОЭЗ «Ступино». Первый — завод по изготовлению пищевой пленки, компания завершила строительством под надзором Главгосстройнадзора в феврале 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

Он добавил, что Подмосковью интересны идеи иностранных инвесторов.