Цифровизация стала неотъемлемой частью любого бизнеса, в том числе девелопмента. В скором времени искусственный интеллект (ИИ) начнет консультировать потенциальных покупателей жилья и даже заключать сними договоры, рассказал РИАМО руководитель инженерно-строительной компании «Мандарин-Строй» Александр Корягин.

Эксперт напомнил, что недавно прошел форум RosBuild-2024. Одним из самых ярких событий мероприятия стала конференция «Цифровизация в девелопменте жилья». На ней представили современные IT-решения по цифровизации на стадии проектирования, продаж и эксплуатации жилья.

«Конечно, переход на новую систему работы произойдет не мгновенно, чтобы минимизировать риски компаний. Поэтому цифровизацию в девелопменте пока можно считать „трендом навырост“» — заявил Корягин.

При этом специалист считает, что строительный рынок — это настоящая золотая жила. По данным Росстата, ввод жилья в 2023 году составил 110,44 млн кв. м. Этот показатель на 7,5% больше результата за 2022 год и считается абсолютным рекордом в России.

«Учитывая программы по освоению новых территорий — например, на Дальнем Востоке или в новых регионах — можно быть уверенными в том, что рынок будет только расти и это подходящий момент для занятия ниш», — добавил эксперт.