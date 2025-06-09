Игровые комплексы устанавливают в дер Зубцово и Боровково Богородского округа

В деревнях Зубцово и Боровково Богородского округа кипит работа. Совсем скоро для местной детворы здесь появятся новые, безопасные, современные детские игровые комплексы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Не один год жители отдаленных сельских поселений обращали внимание на необходимость в улучшении инфраструктуры и благоустройства.

В отличие от городских территорий, где ребята имеют возможность выбрать игровую или спортивную площадку, просто переместившись в соседний двор, в деревнях и селах, как правило, между ними большое расстояние.

Во время предвыборной кампании депутат Богородского округа Дмитрий Гусев получил несколько обращений с просьбами об установке новых игровых комплексов. Совместно с управлением благоустройства администрации округа специалисты взяли исполнение этих наказов под личный контроль. И вот на днях стартовали работы в данных населенных пунктах.

Площадь игрового комплекса в Зубцово составит 150 кв. м, а в Боровково — 450 кв. м. Помимо самой игровой площадки, предполагается установка малых архитектурных форм, лавочек, урн, освещения и камер видеонаблюдения. Работы планируется завершить в срок — до 1 июля.

Этим летом местные дети смогут с удовольствием проводить время на комфортных и современных площадках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.