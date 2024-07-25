Депутат Мособлдумы Коханый проинспектировал ход реконструкции стадиона в Люберцах

«Совместно с представителями ГУ Госстройнадзора Московской области, представителями подрядчика проверили масштабные работы по реконструкции стадиона. Проект предусматривает обновление футбольного поля, трибуны площадью более 3 тыс. кв. метров, новый ФОК общей площадью почти 2,5 тыс. кв. м. Также комплекс будет включать в себя плоскостные спортивные объекты для занятий на свежем воздухе: две площадки для сдачи нормативов ГТО, беговые дорожки, площадки для игровых видов спорта, воркаута и многое другое», — сказал Коханый.

Он добавил, что на трибунах смогут единовременно находиться более 1,5 тыс. зрителей. В ФОКе появятся универсальный спортзал, фитнес-зал, зал силовой подготовки, раздевалки, душевые, а также кафе, детский центр и медблок.

Реконструкция стадиона вошла в народную программу «Единой России» по исполнению наказов граждан, а открыть обновленный спортивный комплекс планируется в 2025 году.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.