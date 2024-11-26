Игорь Брынцалов проверил ход строительства крупной поликлиники в Ленинском округе

В ходе своего рабочего визита в Ленинский городской округ председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой Станиславом Каторовым посетили строящуюся в ЖК «Пригород Лесное» детско-взрослую поликлинику на 1 000 посещений в смену. Медучреждение в данном жилом квартале необходимо — оно позволит закрыть потребность более 30 тысяч жителей в медицинской помощи, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Микрорайон уже сформирован. И как для уже проживающих здесь жителей, так и для тех, кто ожидает переезда в новые квартиры, конечно, важно развитие и транспортной, и социальной инфраструктуры. И городская администрация старается этот запрос горожан реализовывать своевременно. В данном ЖК из учреждений здравоохранения только кабинет врача общей практики, рассчитанный до 200 посещений в смену. Этого, конечно, недостаточно. Поэтому в первом квартале 2023 года за счет внебюджетных источников финансирования началось строительство данного объекта», — сказал Брынцалов.

Сейчас поликлиника выглядит практически завершенной. Строители уверили, что сдадут учреждение досрочно, до конца текущего года.

«Строительные работы полностью закончены. Сейчас идет наладка медицинского оборудования, требующего специализированной настройки», — рассказал представитель подрядчика Сергей Зайцев.

Глава округа подчеркнул, что поликлиника будет соответствовать всем современным требованиям и полностью адаптирована для маломобильных граждан.

Главное богатство любого медучреждения — это персонал. По словам присутствующей на встрече будущей заведующей учреждения Татьяны Бурцевой, более 50% штата сотрудников уже сформировано.

«Это специалисты, которые проживают непосредственно в микрорайоне. Также здесь будут работать коллеги из наших других структурных подразделений. И в то же время, мы приглашаем врачей из других городов, завлекаем множеством программ и мер поддержки, которые существует у нас в области для медработников. Всего здесь будет трудиться около 300 человек. Параллельно с укомплектованием штата, идет работа по прикреплению к учреждению населения — прикрепилось на сегодняшний момент около 18 тысяч жителей», — привела она данные.

Председатель Мособлдумы поблагодарил строителей за слаженную работу и оперативность. По его словам, на очереди не менее важный этап — лицензирование.

«После сдачи строителями объекта здесь будут уже поэтапно лицензироваться все направления. И начнутся первые посещения. Дальше уже пройдет сертификация всего необходимого оборудования. И к февралю-марту поликлиника заработает в полном объеме. Спасибо всем тем, кто над этим работал. Всегда приятно, когда такое событие случается под Новый год. Уверен, жители останутся всем довольны», — отметил Брынцалов.

В этом году в Московской области введены в эксплуатацию 7 новых объектов здравоохранения, еще 9 будут открыты до конца года. В следующем году планируется завершить строительство и реконструкцию 27 медучреждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.