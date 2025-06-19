Игорь Акинфеев проверил строительство Академии вратарского мастерства в Реутове

Член Совета Федерации Игорь Тресков, глава городского округа Филипп Науменко и капитан футбольной команды ЦСКА Игорь Акинфеев проинспектировали ход работ на строительстве спортивной школы «Академия вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова». Ее возводят в Реутове в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева по развитию спорта, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Строительство идет по графику. Срок завершения — подрядчик озвучивает конец текущего года, так чтобы мы в конце года уже открылись и прошли первые игры. На объекте — большая динамика, большие изменения. По сути, корпус уже готов. И через 2-2,5 недели мы будем иметь уже полностью готовые трибуны, которые уйдут в отделку, начнется прокладка инженерных коммуникаций», — рассказал сенатор Игорь Тресков.

Сенатор отметил, что на футбольном поле примерно через месяц будет готово основание, а еще через месяц проложены коммуникации. Поле будет теплым, с подогревом, и готово до 15 сентября, также, как внешняя часть благоустройства и освещение. Покрытие будущего поля выбирали с учетом мнения спортсменов. Здесь будет искусственная трава, к которой добавят крошку.

«Будем контролировать эти сроки. Трибуны и внутренняя отделка также будут завершены в установленные сроки. Обсуждаем также вопросы тренеров, их заработной платы, чтобы к моменту окончания строительства мы имели не только построенное здание и стадион, но и набранный персонал. В принципе пока проект идет успешно», — подчеркнул Тресков.

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко отметил важную роль объекта в развитии городской спортивной инфраструктуры.

«Академия вратарского мастерства вместе с новым физкультурно-оздоровительным комплексом станет основой спортивного кластера в Реутове», — сказал Науменко.

Он также добавил, что уже началась подготовка штатного расписания, чтобы к открытию Академии в конце этого года тренерский состав был полностью подобран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.