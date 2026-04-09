Идет капремонт в в школе № 6 Наро-Фоминкса

7 апреля глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ проинспектировал ход капитального ремонта в школе № 6. Выездное совещание прошло прямо на объекте: ремонтные работы здесь идут с ноября прошлого года, и, как отметил руководитель муниципалитета, сделано уже очень многое, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Вместе с директором школы Оксаной Очередной и представителями подрядной организации Роман Шамнэ обошел территорию и этажи здания. Разговор был предметным — с привязкой к каждому конкретному помещению: классам, коридорам и рекреациям. Участники совещания детально обсудили соблюдение сроков и актуальные задачи на ближайшие месяцы.

Для удобства и синхронизации процессов ремонт разбили на два этапа. Первый блок — это более 2,5 кв. м — подрядчик обязан сдать к августу. Это позволит уже 1 сентября принять учеников в полностью готовые, современные классы. Только после завершения этого этапа строители переключатся на второй корпус. По проекту здание школы обновляется комплексно.

«Приятно видеть реальные результаты общей работы», — ротметил Роман Шамнэ.

Он подчеркнул слаженное взаимодействие администрации, педагогов и подрядчиков.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.