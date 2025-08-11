Хуснуллин заявил, что 19% девелоперов в РФ находятся в зоне риска

Вице-премьер России Марат Хуснуллин считает, что девелоперы сейчас переживают не самые лучшие времена. Так, 19% из них находятся в зоне риска и могут обанкротиться, сообщает газета «Ведомости» .

После отмены льготной ипотеки продажи недвижимости начали снижаться. Стоимость заемного финансирования выросла, поэтому строить дома стало сложнее.

По словам Хуснуллина, на сегодня почти пятая часть всех заемщиков находится в зоне риска. При этом вице-премьер подчеркивает, что пока никакой катастрофы не случилось.

Законодатели всерьез решили заняться вопросом дифференциации ставок по семейной ипотеке в зависимости от ряда параметров. Пока что не определен окончательный список таких параметров, однако некоторые их очертания уже видны.

