Хуснуллин заявил, что 19% девелоперов в РФ находятся в зоне риска
Фото - © РИА Новости, Кристина Кормилицына
Вице-премьер России Марат Хуснуллин считает, что девелоперы сейчас переживают не самые лучшие времена. Так, 19% из них находятся в зоне риска и могут обанкротиться, сообщает газета «Ведомости».
После отмены льготной ипотеки продажи недвижимости начали снижаться. Стоимость заемного финансирования выросла, поэтому строить дома стало сложнее.
По словам Хуснуллина, на сегодня почти пятая часть всех заемщиков находится в зоне риска. При этом вице-премьер подчеркивает, что пока никакой катастрофы не случилось.
Законодатели всерьез решили заняться вопросом дифференциации ставок по семейной ипотеке в зависимости от ряда параметров. Пока что не определен окончательный список таких параметров, однако некоторые их очертания уже видны.
Зачем нужно дифференцировать ставки по семейной ипотеке и каковы могут быть последствия такого нововведения, читайте в материале РИАМО.