Хуснуллин проверил восстановление подмосковными строителями жилых домов в ДНР

В ходе рабочей поездки в ДНР вице-премьер Марат Хуснуллин осмотрел ряд восстанавливаемых Московской областью многоквартирных домов в Мариуполе, в которых сейчас идет ремонт поврежденных квартир, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

В настоящее время ремонтно-восстановительные работы проводятся в 200 квартирах, а всего до конца года Фонд капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» планирует восстановить в Мариуполе более 4 тыс. квартир в многоквартирных домах.

Это те самые многоэтажки, которые еще два года назад изначально планировали сносить. Но в итоге все же решили поддержать инициативу города и восстанавливать.

«На самом деле, каждый раз, приезжая в Донецкую Республику, вижу новые изменения. Много делается по обращениям самих жителей, но нужно сделать еще больше. У Мариуполя появляется лицо: в 200 квартирах сейчас идут работы, а в двух десятках — уже завершены. Зашел в одну из готовых квартир. Могу сказать, что ремонт выполнен достойно. Также в этом году отремонтируем еще 35 км городских дорог, полторы тысячи фасадов и 150 дворов. Работаем комплексно, в тесном взаимодействии регионов-шефов, федеральных заказчиков и командой администрации региона», — отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Координацию работ осуществляет Минстрой России и правительство Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Он добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.