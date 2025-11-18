Хозяевам квартир напомнили о штрафах за жильцов без регистрации

Если собственник не уведомил МВД о проживающих в его квартире без прописки дольше 90 дней, ему грозит административная ответственность, предупредил в беседе с РИАМО адвокат Валерий Панасюк.

«Имеется штраф за то, что собственники регистрируют у себя жильцов и не уведомляют об этом. Об этом мало кто знает, но тем не менее это наказуемо. Собственник квартиры должен уведомить органы внутренних дел о том, что лицо проживает в квартире, и допустил проживание в квартире лиц, не имеющих ни постоянной, ни временной регистрации. Если это длится более 90 дней, он обязан уведомить орган», — сказал Панасюк.

Он добавил, что в случае неуведомления органа происходит следующая ситуация: необходимо за это платить штраф. В части регионов России — от 2 до 5 тыс. руб., в Москве штраф выше — от 5 до 7 тыс. руб. за каждого незарегистрированного жильца. Юрлицам подобное правонарушение обойдется от 300 тыс. до 800 тыс. руб.

«Также речь идет о том, что административной ответственности подвергаются и сами жильцы. Их штрафуют: от 2 до 3 тыс. руб. по регионам и в Москве, в Санкт-Петербурге — от 3 до 5 тыс. руб. Дополнительно необходимо отметить, что в случае отсутствия договора на сдачу квартиры в аренду лицо может попасть и под налоговые обязательства, потому что фактически уходит от уплаты налогов, так как речь идет о прибыли. В такой ситуации при установлении этих обстоятельств налоговый орган должен начислить недостающие суммы», — рассказал адвокат.

Чтобы зафиксировать указанные обстоятельства, органы внутренних дел в лице участкового обычно осматривают квартиру, приходят, фиксируют факты проживания, после чего передают материалы для составления административного протокола и сообщают в налоговые органы. После этого лицо уже привлекается к ответственности.

