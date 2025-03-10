Ход строительных работ нового детсада на 350 мест проверили в округе Химки

В этом году в деревне Юрлово округа Химки откроют детский сад при школе № 19 на 350 мест. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 14 групп. Ход строительных работ проверил председатель совета депутатов Сергей Малиновский, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Данный проект является частью комплексной работы по созданию современных и безопасных условий для развития наших детей. Я убежден, что новый детский сад станет важным элементом образовательной инфраструктуры округа», — подчеркнул Сергей Малиновский.

Новые групповые помещения, кабинеты, спортивный зал, а также специализированные кабинеты психолога и логопеда будут оснащены современной мебелью и необходимым оборудованием.

Кроме того, на прилегающей территории оборудуют прогулочные зоны и современную спортивную площадку для занятий физкультурой.

Муниципальный депутат Алексей Федоров отметил, что открытие нового дошкольного отделения в Химках значительно увеличит количество мест для детей по Кутузовскому направлению. Это является значительным шагом в решении вопросов доступности образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.