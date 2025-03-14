Ход ремонтных работ проверили в дошкольном отделении Колюбакинской школы

В рамках партийного проекта «Новая школа» оценили текущий этап ремонтных работ. По информации подрядчика, в учреждении завершается демонтаж старых конструкций, и в ближайшее время специалисты приступят к внутренней отделке. Все необходимые строительные материалы уже доставлены на объект.

Просьба о ремонте детского сада, поступившая от жителей поселка, вошла в народную программу партии «Единая Россия».

«Все необходимые материалы на месте, демонтаж завершается, и скоро начнется внутренняя отделка. Мы будем следить за качеством работ на каждом этапе. После завершения ремонтных работ дошкольное учреждение преобразится и станет современным, комфортным пространством как для детей, так и для их родителей», — подчеркнула Екатерина Волкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.