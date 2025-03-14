Ход ремонтных работ проверили в дошкольном отделении Колюбакинской школы
Фото - © отделения партии «Единая Россия»
Депутат Московской областной думы Владимир Вшивцев совместно с исполняющим полномочия секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Екатериной Волковой посетили дошкольное отделение Колюбакинской школы, сообщает пресс-служба администрации Рузского округа.
В рамках партийного проекта «Новая школа» оценили текущий этап ремонтных работ. По информации подрядчика, в учреждении завершается демонтаж старых конструкций, и в ближайшее время специалисты приступят к внутренней отделке. Все необходимые строительные материалы уже доставлены на объект.
Просьба о ремонте детского сада, поступившая от жителей поселка, вошла в народную программу партии «Единая Россия».
«Все необходимые материалы на месте, демонтаж завершается, и скоро начнется внутренняя отделка. Мы будем следить за качеством работ на каждом этапе. После завершения ремонтных работ дошкольное учреждение преобразится и станет современным, комфортным пространством как для детей, так и для их родителей», — подчеркнула Екатерина Волкова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.
Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.