Хата с краю: дешевая по цене квартира таит в себе массу проблем

Генеральный директор ООО «Федеральное кадастровое агентство» Алексей Подпалый в беседе с РИАМО объяснил, что на цену квартиры может влиять ее расположение, и то, что она требует вложения крупных сумм денег.

«Отличие цены продаваемой квартиры от среднерыночной по району, скорее говорит о том, что квартира нуждается в капитальных вложениях — чаще всего требует ремонта. Также может быть неудобное расположение, например, окна выходят на шумную трассу. Или квартира расположена на первом или последнем этаже», — объясняет Подпалый.

Он отметил, что стоимость определяет наличие инфраструктуры поблизости и «классность жилья», то есть это ЖК формата «эконом», «комфорт», «бизнес-класс» или «элит». Еще роль играет наполненность квартиры: к примеру, теплые полы и потолочная подсветка.

Кроме того, цену могут снизить при попытке продать квартиру как можно скорее. А за этим может скрываться масса неприятных сюрпризов, о которых РИАМО писало ранее.