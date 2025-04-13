Хабиров без торгов отдал участок под возведение частной больницы в Нефтекамске

Глава Республики Башкортостан издал распоряжение о передаче фирме «Колибри» участка в аренду без организации торгов. На нем появится возможность создать медицинскую клинику с таким же названием, сообщает РБК .

Площадь участка составляет 1 тыс. квадратных метров. Он находится на улице Карцева в Нефтекамске.

Участок можно использовать для «амбулаторно-поликлинического обслуживания». Кадастровая цена земли равна 1,4 млн рублей.

Минземимуществу дали поручение подписать с «Колибри» договор об аренде.

«Колибри» рассказала о проекте на «Инвестчасе» в декабре прошлого года. Компания — резидент территории опережающего развития «Нефтекамск». Она уже проводит работы в арендованном месте.

«Колибри» собирается возвести строение. Оно будет готово в следующем году. В клинике планируют оказывать медицинские услуги в рамках офтальмологии, педиатрии, а также мануальной терапии.