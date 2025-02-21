Губернатор Воробьев: в Подмосковье сделают капремонт 33 объектов соцобслуживания

В Московской области в 2025 году сделают капитальный ремонт более 30 объектов социального обслуживания и реабилитации. Речь идет об учреждениях, обслуживающих детей, пенсионеров, людей с инвалидностью и солдат, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Будет проведен капитальный ремонт комплексных и семейных центров, оздоровительных лагерей, добрых домов и пансионатов. На это из бюджета Подмосковья направлено около 1,5 млрд рублей. Помимо этого, в объекты соцобслуживания и реабилитации поставят новое оборудование, мебель и бытовую технику.

«Мы стараемся уделять особое внимание сфере социального обслуживания и создавать комфортные условия для тех, кому необходима забота и поддержка. В 2023 году капитально отремонтировали 27 учреждений, в 2024 году — 30, в этом году планируем сделать еще 33. Важно не просто придать новый вид зданиям, но и оснастить социальные объекты современным оборудованием, поэтому направляем средства и на капремонт, и на закупку техники, мебели, предметов быта. В этом году выделили 1,5 млрд рублей на ремонтные работы и около 375 млн рублей на оснащение», — сказал Воробьев.

Каждый год в Московской области проходят реабилитацию около 200 тыс. человек. Среди них есть как дети, так и совершеннолетние, пенсионеры, инвалиды, солдаты, которые были ранены в зоне СВО. Задача властей региона заключается в том, чтобы в каждом учреждении было комфортно и уютно во время реабилитации, как дома. Также там у врачей должна быть возможность оказать специализированную помощь, отметил губернатор.

Какие объекты ждет капремонт

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В Орехово-Зуеве в этом году закончат второй этап капремонта Доброго дома. Работы будут проводиться в третьем спальном корпусе на улице Окрайной. Там приведут в порядок систему электроснабжения, трубы и батареи. Еще заменят пожарную сигнализацию и разместят пандусы.

В 2024 году у Доброго дома был юбилей — 60 лет. Он превратился в полноценное жилище для детей, пожилых и инвалидов. В здании в данный момент проживают 730 человек.

Капитальные ремонт сделают и в двух других Добрых домах. Так, в Одинцове проведут модернизацию пятого корпуса — в нем проживают инвалиды. Там обновят системы электро- и водоснабжения. Также в корпусе разместят камеры видеонаблюдения.

В Шатуре стартует второй этап капитального ремонта. После завершения работ в 2026 году там появится новое здание, оснащенное современным оборудованием. Также будут готовы новейшие медкабинеты и сформирована комфортная среда.

В Реутове скоро закончится крупная модернизация комплексного центра соцобслуживания и реабилитации «Балашихинский». Там помогают детям с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам, а также пожилым.

Когда ремонт завершится, комплекс значительно преобразится. У посетителей появятся новые возможности отдыхать и восстанавливаться. Например, будут созданы соляная пещера, гостиная с камином. Снова начнут функционировать бассейн и помещения для тренировок с детьми — их обновят.

В центре помощи семье и детям «Созвездие» в Рузе будет проведен капитальный ремонт с перепланировкой помещений. Еще обновят главные несущие конструкции, внутренние инженерные системы. В здании проведут общестроительные и отделочные работы. Территорию вокруг собираются благоустроить, а также озеленить.

В «Созвездии» проживают около 20 детей и подростков, которые оказались без попечения родителей или попали в тяжелую ситуацию.

Оснащение соццентров оборудованием

Для учреждений соцобслуживания и реабилитации в 2025 году собираются купить более 14 тыс. единиц оборудования. Например, приобретены изделия для оснащения бассейна, который откроют в Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» под Подольском.

Российские солдаты просили построить бассейн губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Дело в том, что плавание полезно при восстановлении.

До этого Подмосковье оказало помощь в покупке для «Ясенок» комплекса с технологией VR, имитаторов ходьбы, барокамеры последнего поколения и ряда других нужных устройств.

В октябре 2024 года в Сергиево-Посадском округе был открыт центр постинтернатного сопровождения слепоглухих им. А. И. Мещерякова. В рамках заключенного соглашения с Государственным фондом «Защитники Отечества» там объекте проходят процедуры реабилитации солдаты, участвующие в СВО, которые в результате ранения получили проблемы со слухом или зрением.

В 2025 году в центр постинтернатного сопровождения слепоглухих им. А. И. Мещерякова поставят 30 единиц медоборудования. Там появятся ультразвуковая ванна, ультрафиолетовый бактерицидный облучатель-рециркулятор, аквадистиллятор, анализатор крови, фармацевтический холодильник и др.

В Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации (КСОР) купят стабилометрическую платформу HUBER 360 MD с поручнями. С помощью нее можно организовать весь цикл реабилитации, начиная от диагностики и первичного восстановления до силового укрепления мышц.

Основной плюс системы HUBER заключается в том, что у нее есть готовые протоколы терапии. Также благодаря устройству можно проводить точечную работу с конкретными мышцами. При этом воздействие на ненужные зоны оказываться не будет.

В структуру КЦСОР включены социально-оздоровительный центр «Лесная Поляна» в Истре, детские лагеря «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске и «Звонкие голоса» в Клину, оздоровительный комплекс «Лингвиново» в Наро-Фоминске, центры социального обслуживания в Истре и Красногорске.

Также в 7 учреждений Московской области направят 12-канальные электрокардиографы, необходимые в современной медицине. Эти аппараты обеспечивают актуальной информацией о функционировании сердца и дают возможность определить аномалию на раннем этапе.

Помимо этого, в 2025 году для соццентров купят предметы для восстановления мелкой моторики и координации с оценкой функциональных возможностей с применением обратной связи, акустический комплекс для выправления психосоматического состояния, бактерицидную камеру, тренажер «Брусья-Лестница», механический тонометр, негатоскоп, психометрический гигрометр и иное специализированное оборудование.