Губернатор Подмосковья: число недостроев в регионе снизилось на 70%

На территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он напомнил, что таких зданий в Подмосковье пять лет назад было 10 с лишним тысяч.

По его словам, еще есть на виду заброшенные, недостроенные здания, которые уродуют города. Например, в Павшинской пойме Красногорска, возле вокзала в Павловском Посаде. Их надо сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства области и главами округов.