Грузовой терминально-логистический центр построят в Домодедове

Главгосстройнадзор Подмосковья выдал разрешение на строительство терминально-логистического центра на территории особой экономической зоны «Максимиха» в округе Домодедово рядом с деревнями Митино и Глотаево, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Застройщик планирует к апрелю 2027 года реализовать этот проект в два этапа. В рамках первого комплекса работ строители приступят к обустройству грузовой железнодорожной части центра площадью более 3 тыс. кв. метров, в состав которой войдут пять ж/д линий, контейнерный терминал, КПП с весовым оборудованием и административно-бытовой корпус со всей необходимой инфраструктурой, в том числе котельной, трансформаторными подстанциями и топливозаправочными пунктами.

Также проектом предусмотрено обустройство стоянок для грузового и легкового транспорта, открытых площадок движения и хранения грузов и контейнеров.

С запуском объекта в эксплуатацию грузооборот первого этапа достигнет 2,5 млн тонн в год, а в городском округе будет создано 307 новых рабочих мест. Проектируемый ТЛЦ будет предназначен не только для приема и обработки контейнерных и комбинированных составов, но и для их технического обслуживания и ремонта, в том числе погрузо-разгрузочного оборудования.

Проект находится на сопровождении центра содействия строительству (ЦСС), за ним закреплен персональный менеджер, обеспечивший застройщику получение всех необходимых согласований под ключ и в максимально сжатые сроки, благодаря чему разрешение на строительство объекта было получено с первого раза и без избыточных процедур.

Подать заявку на сопровождение в ЦСС можно следующим образом: через адрес электронной почты: css@mosreg.ru, заполнив заявку на официальном сайте css.mosreg.ru или позвонив по телефону: 8 (498) 602-00-00.

Все услуги ЦСС оказывает бесплатно.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.