Готовность стадиона «Спартак» в Луховицах достигла 95%

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Реконструкция стадиона «Спартак» на улице Пушкина, 12 в Луховицах вышла на завершающий этап. Работы планируют закончить 12 ноября 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Готовность стадиона «Спартак» составляет 95%. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели на площадке профилактический визит. Застройщик объекта — ГКУ МО «ДЗКС».

Сейчас на стадионе выполняют внутреннюю отделку помещений и пусконаладочные работы на внутренних инженерных системах, благоустраивают территорию.

После реконструкции трибуны смогут одновременно принимать до 1,5 тыс. зрителей. В подтрибунном пространстве разместят спортивный и тренажерный залы, тренерские комнаты, раздевалки, душевые и массажные.

Также здесь предусмотрены гардеробные, помещения для хранения инвентаря, административные и технические помещения, комментаторская, медицинский блок и ложа для просмотра соревнований. Площадь здания составляет около 3,9 тыс. кв. м.

Обновление стадиона создаст более комфортные условия для тренировок спортсменов и проведения соревнований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.