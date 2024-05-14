Готовность кампуса для преподавателей лицея им Долгих в Истре составляет 54%

В селе Павловская Слобода городского округа Истра продолжается строительство кампуса для проживания преподавательского состава областного технологического лицея имени В. И. Долгих. Общая строительная готовность здания составляет более 50%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках областной госпрограммы.

«На объекте 55 строителей и 3 единицы техники. Завершаются фасадные и кровельные работы. Подрядчик ведет электромонтажные, отделочные работы, устройство вентиляции и монтаж системы отопления, сантехнические работы. Общая стройготовность здания — 54,5%», — уточняется в сообщении.

Площадь трехэтажного корпуса для проживания преподавателей составляет почти 3 тыс. кв. метров. В нем расположатся 37 номеров для проживания педагогов. В вестибюльной группе оборудуют гардероб, а также административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории будет выполнено благоустройство и озеленение.

Открытие планируется 1 сентября 2024 года.

Одновременно в составе Облтехнолицея продолжается строительства двух корпусов для проживания учащихся. Они рассчитаны на 72 и 92 места. Ввод в эксплуатацию планируется в декабре 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.