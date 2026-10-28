Готовность дома № 11 в ЖК «Первый Южный» в Ленинском округе достигла 48%

Строители планируют завершить дом № 11 в жилом комплексе «Первый Южный» на улице Фруктовые сады в Ленинском округе в июне 2027 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Готовность дома № 11 в ЖК «Первый Южный» составляет 48%. Строители завершили фундаменты и подземную часть здания. Сейчас они возводят надземную часть, выполняют кладочные и отделочные работы, устанавливают окна, обустраивают кровлю и внутренние инженерные системы.

Рядом с домом предусмотрены игровые площадки для детей дошкольного и школьного возраста, зоны для занятий физкультурой и спокойного отдыха взрослых. Такое зонирование позволит взрослым отдыхать или заниматься спортом неподалеку от играющих детей.

На территории обустроят газоны и цветники, высадят деревья и кустарники. Проект также предусматривает пешеходные подходы к подъездам и автомобильные стоянки.

Дом будет состоять из семи секций. Застройщик — ООО «Специализированный застройщик «Территория комфорта»».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы по возведению многоэтажного дома в поселке Южный в Подольске. Всего таких МКД для расселения аварийного жилья будет два.

«Мы с жителями проводили здесь закладку первого камня и вот видим, что сегодня дом построен уже на уровне 15-го этажа. Задача — закрыть контур этой осенью, чтобы в первой половине следующего года порядка 400 человек смогли уже переехать в современное жилье из безнадежно устаревших бараков. Мы очень надеемся, что и взрослые, и дети, которые здесь живут, будут довольны», — отметил Воробьев.