Готовность детсада на 220 мест в Одинцовском округе превысила 55%

Детский сад на 220 мест в поселке ВНИИСОК Одинцовского округа планируют открыть в 2028 году. Строительная готовность объекта на улице Дружбы превышает 55%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Детский сад площадью более 3,2 тыс. кв. м строят по государственной программе Московской области. Сейчас на объекте выполняют кровельные работы, возводят внутренние стены и перегородки, ведут предчистовую отделку помещений и планировку прилегающей территории. В работах задействованы 25 специалистов и три единицы техники.

В здании разместятся 10 групп для детей от 1,5 до 7 лет. Проект предусматривает физкультурный и музыкальный залы, спальни, игровые комнаты, методические кабинеты и медицинский блок.

На территории обустроят спортивные и игровые площадки, установят теневые навесы.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.