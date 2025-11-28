Готовится к открытию обновленный корпус поликлиники Ступинской больницы

сегодня в 14:39

Уже совсем скоро жители поселка Малино смогут оценить комфорт и удобства обновленного корпуса взрослой поликлиники Ступинской клинической больницы. Полностью преобразившееся здание площадью 786,5 кв. м готовится принять первых пациентов после масштабного капремонта — ведется передача помещений медицинскому персоналу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы проведены в рамках госпрограммы Подмосковья.

Благодаря капитальному ремонту теперь поликлиника выглядит совершенно иначе: укреплен фундамент и наземная конструкция, заменены кровля и фасад, установлены новые энергоэффективные окна и двери, заменено все внутреннее инженерное оснащение и сантехника. Пациенты оценят современный интерьер помещений, удобную навигацию внутри здания и новую мебель.

Прилегающая территория приведена в полный порядок, обеспечивая комфортные условия ожидания приема.

Обновленное медицинское учреждение оборудовано новейшей техникой, обеспечивающей точное диагностирование заболеваний и эффективную профилактику болезней. Это позволит жителям получать качественное лечение и консультации врачей высокого уровня квалификации прямо рядом с домом.

До конца текущего года руководство больницы планирует завершить подготовительные мероприятия и официально запустить работу обновленной поликлиники, что существенно повысит доступность качественной медицинской помощи для жителей Ступино.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.