Город выставил на торги коммерческое помещение в Восточном Измайлове

В Восточном Измайлове столица выставила на торги коммерческое помещение площадью 121 квадратный метр. Объект имеет свободное назначение и подойдет практически для любого бизнеса. Об этом сообщилруководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«На Инвестиционном портале столицы предприниматели могут найти коммерческую недвижимость для всех типов бизнеса и под разные проекты. Например, на городской аукцион выставлен объект, который расположен на первом этаже жилого дома по адресу: 16-я Парковая улица, дом 12, между станциями метро „Первомайская“ и „Щелковская“. В окрестностях находятся лесопарк, супермаркеты, аптека, школа, кафе. Победитель торгов сможет открыть здесь клинику эстетической медицины, магазин, пекарню, творческую студию или другой вид бизнеса. Заявки на участие в торгах принимаются до 21 апреля», — рассказал Кирилл Пуртов.

Помещение имеет отдельный вход и подключено к основным коммуникациям: электричеству, водоснабжению и канализации. Открытые аукционы в электронной форме пройдут 30 апреля.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги разные объекты недвижимого имущества, а витриной предлагаемых лотов выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Здесь же можно совершить 3D-тур по объектам. Участвовать в городских торгах можно дистанционно — вся процедура проходит онлайн.