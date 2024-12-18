Город-спутник Южный построят около Петербурга

Построить город-спутник Южный рядом с Петербургом планируют в 2025–2028 гг

В Санкт-Петербурге одобрено строительство города-спутника Южный. Он появится в Пушкинском районе, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

На заседании городского правительства была одобрена документация по освоению земель для запуска первого этапа строительства Южного.

На выделенных участках планируется возведение многоквартирных домов, где смогут проживать до 7 тысяч человек. Данный район будет полностью обеспечен необходимой инфраструктурой: будет построена школа, два детских сада, отделение полиции, пожарная часть, поликлиника со службой скорой помощи, дом культуры и спортивный комплекс.

«Он является приоритетным инвестиционным проектом Российской Федерации в области жилищного строительства и Стратегическим инвестиционным проектом Петербурга», — пояснил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Этапы строительства города-спутника Южного будут реализовываться последовательно. Ожидается, что проект будет реализован в период с 2025 по 2028 год.