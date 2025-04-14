Голубничая на примере ЖК «Остафьево» показала стыковку интересов УК и девелопера

Финансовый директор компании ГК «Самолет» Нина Голубничая в беседе с основателем аналитической команды NZT Rusfond Игорем Шимко на YouTube на примере ЖК «Остафьево» в Новой Москве рассказала, как стыкуются интересы управляющей компании и девелопера.

По словам Голубничей, корпуса ЖК «Остафьево» вводились в эксплуатацию еще в декабре 2024 года, но передача ключей собственникам задержалась из-за проверки, инициированной внутренней управляющей компанией (УК) группы компаний «Самолет».

«На нашем внутреннем уровне есть дополнительный этап „приемки“ (сдача объекта в эксплуатацию — ред.). У нас существует наша управляющая компания, которая дальше несет ответственность за всех жителей. <…> УК абсолютно точно детально проверяет (качество строительства — ред.), поэтому в этом ЖК произошел внутренний конфликт, который мы не смогли вовремя выровнять», — рассказала Голубничая.

По словам финансового директора, дополнительная проверка направлена исключительно на то, чтобы дольщики получили качественное жилье. Перед управляющей компанией и девелопером стоит единая задача — сделать лучше для клиента.

«И одни стараются сделать быстрее, а вторые хотят сделать это качественнее. И вот в этот момент происходит какой-то такой разрыв. Иногда не получается такая состыковка нестыкуемого», — пояснила Голубничая.

Ранее сообщалось, что с 15 апреля дольщики ЖК «Остафьево» должны начать получать ключи от новых квартир, после чего смогут заселиться.