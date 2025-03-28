Главы стройнадзора Москвы и Подмосковья обменялись опытом

Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян и председатель «Мосгосстройнадзора» Антон Слободчиков в ходе совместного выезда на строительную стройплощадку обменялись наработками в области совершенствования надзора и обсудили применение новых технологий в отрасли. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Подмосковья.

Руководители региональных надзорных ведомств проинспектировали ход строительства завода по производству готовых лекарственных форм.

Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян отметил, что обмен опытом непосредственно на площадке — это максимально живая дискуссия, когда есть возможность посмотреть, как работают наши коллеги.

«Присоединились к «Мосгосстройнадзору» на этапе итоговой проверки. При инспекторском составе были опробованы системы пожбезопасности с использованием современных технологий. С удовольствием перенимаем опыт у коллег и всегда рады поделиться своими наработками», — сказал Гарибян .

На предприятии будут производиться орфанные и социально значимые препараты, необходимые для обеспечения российского здравоохранения. Производственные мощности завода позволят выпускать до 5,4 млн флаконов в год.

«Мы продолжаем увеличивать долю инструментальной оценки в работе надзорных управлений комитета. В прошлом году был внедрен новый метод контроля — инспекторы во время выездных проверок с помощью мобильного оборудования самостоятельно проводят инструментальные обследования наиболее значимых проектных параметров. Это позволяет рационально использовать бюджетные средства и не создает дополнительной административной нагрузки на участников строительства, поскольку все процедуры интегрированы в стандартный регламент проверок», — добавил председатель «Мосгосстройнадзора» Антон Слободчиков.

Участники договорились продолжить практику совместных выездов на площадки строящихся объектов в Москве и в Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.