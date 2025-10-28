Главный хаб популярного бренда мужской одежды достроят весной в ИП «Шереметьево»

Дом моды, выпускающий мужскую одежду и аксессуары под брендом Henderson, строит свой главный распределительный центр в России и СНГ на территории индустриального парка «Шереметьево» в городском округе Химки. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора региона.

В реализацию проекта застройщик инвестировал 1,5 млрд рублей. Компания возводит хаб площадью порядка 10 тыс. кв. м. В корпусе установят мезонинные стеллажи, благодаря чему операционная площадь составит более 19 тыс. кв. м.

Накануне ход строительства объекта проверили инспекторы Главгосстройнадзора. Строительная готовность распредцентра — 70%, рабочие выполняют монтаж металлокаркаса и устройство перекрытий. Ввод в эксплуатацию и торжественное открытие хаба намечено на весну 2026 года.

С вводом объекта в эксплуатацию, здесь появится 300 новых рабочих мест для жителей Химок, Лобни и Долгопрудного.

Новый распределительный центр обеспечит полный контроль логистики и поставки продукции в салоны сети HENDERSON для многомиллионной аудитории в России и странах СНГ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.