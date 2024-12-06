Главный дом усадьбы Васино реализуют в Подмосковье для его восстановления

Федеральный закон предлагает новый порядок вовлечения объектов культурного наследия (ОКН). В Московской области министерством имущественных отношений впервые реализуется такой объект — главный дом усадьбы Васино площадью 487,6 кв. м, расположенный в одноименной деревне городского округа Чехов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Памятник деревянного классицизма «Усадьба Васино» является объектом культурного наследия федерального значения и включен в единый государственный реестр памятников истории и культуры.

Начальная цена объекта равна 1 рублю, величина повышения («шаг конкурса») составляет более 1,4 млн руб. Заявки на участие в аукционе можно подавать до 12 декабря. Земельный участок, в границах которого расположен объект ОКН, победитель получит в аренду на период проведения работ по сохранению объекта культурного наследия с арендной платой, равной 1 рублю.

Обязательное условие при этом — проведение восстановительных работ за счет инвестора. Покупатель должен обеспечить разработку в течение 2 лет с момента регистрации права собственности проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включая его реставрацию в соответствии с требованиями, предусмотренными охранным обязательством.

Срок выполнения условий конкурса составляет 7 лет с момента регистрации права собственности победителя конкурса на объект культурного наследия. По окончании работ по сохранению объекта культурного наследия победитель вправе выкупить земельный участок в собственность, в том числе по льготной стоимости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.